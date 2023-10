CIVITAVECCHIA – Martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre, presso il Porto di Civitavecchia, le navi Cavour, Duilio e Bergamini saranno aperte alle visite della popolazione nei seguenti orari: dalle 10 alle 12.00 e dalle 15 alle 18.

La Nave Cavour (CVH 550) è una portaerei STOVL (Short Take Off and Vertical Landing), costruita da Fincantieri ed entrata in servizio per la Marina Militare italiana nel 2009. È la nave sede dell’Insegna del Comandante in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) da cui dipende organicamente ed è, pertanto, l’ammiraglia della Marina Militare.

Il cacciatorpediniere Caio Duilio (D 554) appartiene alla classe di unità navali Orizzonte. La nave è stata consegnata alla Marina Militare nel 2007 ed è concepita per assolvere numerose tipologie di missione fra le quali spiccano la difesa aerea e antimissile, la protezione di formazioni navali e di convogli, il concorso ad operazioni anfibie, il controllo del traffico mercantile e l'impiego in missioni a carattere umanitario/sanitario.

Nave Carlo Bergamini (F 590) è la prima unità del programma italo-francese FREMM (Fregata Europea Multi Missione), di tipo General Purpose (GP), caratterizzata dalla possibilità di impiego in vari contesti operativi: contrasto alla minaccia di superficie, sorveglianza ed interdizione dei traffici illeciti, protezione delle linee di comunicazione in mare e del traffico mercantile, supporto mediante impiego di armi contro obiettivi terrestri (Naval Gun Fire Support).

