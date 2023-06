ALLUMIERE - Allumiere con la sua meravigliosa Aula Nobile nello storico Palazzo camerale faranno da cornice sabato 17 giugno alle ore 18 alla settima edizione del ''Concorso internazionale di composizione per marce Città di Allumiere''.

"Nato nel 2011, il nostro Concorso è cresciuto di edizione in edizione in maniera esponenziale - spiega Stefania Cammilletti, presidente dell'associazione Amici della Musica di Allumiere - frutto di un'idea del nostro compianto maestro Rossano Cardinali e del maestro Francesco Scalone, si è arricchito nel corso degli anni del significativo apporto del maestro Marco Somadossi, attuale direttore artistico. Sin dall'inizio il numero dei partecipanti è stato superiore a quello di altri concorsi simili, in più i lavori in gara, di alta qualità, provengono non solo dall'Italia ma da tutta Europa, persino dal Giappone. La serietà del Concorso, l'alto profilo della giuria e la possibilità di vedere pubblicate le proprie marce dalla Scomegna Edizioni Musicali, hanno garantito la crescita inarrestabile del nostro concorso. Quest'anno le marce iscritte sono state 39 e dopo una prima valutazione della giuria, riunitasi ad Allumiere il 4 e 5 marzo, sono state scelte le migliori 10 che potremo ascoltare in prima assoluta il 17 giugno, la sera della finale. Le marce sono divise in due categorie: 5 cat. A, marce da concerto e 5 in cat. B, marce da parata".

La presidente Cammilletti poi sottolinea: "L'associazione Amici della Musica, organizzatrice dell'evento, è affiancata dalla Fondazione Cariciv e dal Comune di Allumiere. Quest'anno abbiamo presentato la settima edizione del Concorso in Regione grazie alla consigliera Marietta Tidei.

Sostenere e preparare al meglio questo evento è un fine imprescindibile che la nostra associazione si pone in memoria e in onore del maestro Cardinali e proprio il Trofeo che porta il suo nome verrà assegnato alla marcia con il punteggio più alto in assoluto. Inoltre verranno premiate le prime due marce per ogni categoria con il sostegno economico della Fondazione Cariciv. Quest'anno avremo per la prima volta la Menzione speciale assegnata dal nostro Complesso bandistico che ascolterà le marce e sceglierà la migliore. Questo concorso è il fiore all'occhiello della nostra Associazione e la sua ricaduta coinvolge non solo Allumiere ma tutto il comprensorio, che si distingue ed emerge per cultura musicale. Garantire ai compositori questa isola felice per esprimere la loro creatività è per noi motivo di grande orgoglio. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi quest'altro importante appuntamento che caratterizza i 50 anni di vita della nostra Associazione". La giuria è formata dal direttore artistico Marco Somadossi, dal maestro Kevin Houben e dal Colonnello maestro Leonardo Laserra Ingrosso, direttore della Banda della Finanza. Tra i dieci finalisti due sono giapponesi, uno è francese, due vengono da Malta e cinque provengono da tutta Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA