TOLFA - Dal 16 febbraio a Palazzo Buttaoni sei settimane di formazione gratuita per diventare apprendisti nella storica arte dei maestri sellai di Tolfa: un percorso tra tradizione, manualità e nuove opportunità professionali. Nel borgo collinare è tempo di rimettersi in sella, in tutti i sensi. Dopo il successo e l’apprezzamento per la prima sessione sono quasi pronti al via ufficialmente i corsi dell’Accademia della Catana, il percorso formativo che riporta al centro una delle tradizioni artigiane più identitarie del territorio: quella dei maestri sellai di Tolfa. Un progetto che unisce memoria e futuro, capace di trasformare un sapere antico in una concreta opportunità professionale.

La sede sarà ancora una volta il bellissimo edificio storico restaurato dall’amministrazione comunale, Palazzo Buttaoni, luogo simbolo della cultura locale, che diventa laboratorio vivo di manualità, tecnica e passione.

L’obiettivo è chiaro: formare nuovi apprendisti dell’Accademia della Catana, trasmettendo competenze legate alla lavorazione del cuoio e alla costruzione della catana, la tradizionale sella da lavoro, espressione di un patrimonio artigianale che ha segnato la storia economica e sociale di Tolfa. Questo originale e straordinario percorso ha una durata di sei settimane ed è un’occasione rara, peraltro la partecipazione è completamente gratuita.

«Un’opportunità aperta a chi vuole mettersi in gioco, imparare un mestiere, riscoprire il valore del lavoro manuale di qualità e, perché no, iniziare a costruire un proprio futuro professionale partendo da radici solide - spiega la sindaca Stefania Bentivoglio che ha fortemente voluto l’istituzione di questa Accademia - questo non è soltanto un corso, ma un ponte tra generazioni: da una parte l’esperienza e la tradizione dei maestri, dall’altra l’entusiasmo di chi desidera apprendere e dare nuova vita a un’arte che parla di territorio, identità e cura del dettaglio. L’invito è per tutti: la tradizione chiama. E per chi ha voglia di imparare, il momento è adesso. Di nuovo in sella».

Chi desidera candidarsi e ricevere informazioni può scrivere a events.milano@adecco.it.