TARQUINIA - Dopo aver avviato le procedure per il nuovo corso micologico organizzato dall'Università Agraria di Tarquinia con l'Amevit per il 12, 13 e 14 ottobre 2023, ecco i dettagli sulle iscrizioni all'iniziativa. "Ogni giorno dopo le ore 17 sarà possibile rivolgersi anche presso il Circolo cacciatori in via Garibaldi n.17 nel palazzo dell’Università Agraria per aderire al corso di micologia. «Vogliamo ringraziare il presidente del Circolo cacciatori Benedetto Natali e i suoi collaboratori - riferisce l'assessore Alessandro Sacripanti - che ogni volta si rendono disponibili a collaborare con l'ente".