CIVITAVECCHIA – Transenne attorno alle colonne, sporcizia e scarsa manutenzione, angoli off-limits.

Periferia abbandonata di Civitavecchia? Assolutamente no. Pieno centro. Anzi, una delle zone dove passano più crocieristi e turisti, ossia corso Marconi e piazza Calamatta.

A denunciare quella che viene definita una “situazione surreale, ormai da mesi” sono diversi cittadini. «Le condizioni in cui versa la zona sono imbarazzanti - hanno tuonato - transenne che intralciano il passaggio, colonne che cadono in testa e senso di generale trascuratezza. Il corso è la strada principale che i turisti percorrono per entrare ed uscire dal porto, uno dei porti più importanti d’Europa, ed in un certo senso è uno dei biglietti da visita della città».

