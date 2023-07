ALLUMIERE - Domenica "Trekking della Sagra del Cinghiale": in occasione della XV Sagra del Cinghiale ad Allumiere promossa dalla Contrada Ghetto, presiedutada Giovanni Superchi, partirà una passeggiata al Faggeto alla scoperta delle cave di allume. "Un rinfrescante bosco, quasi magico, a 500mt sul livello del mare, dove giacciono seminascosti i resti dell'impresa mineraria del Rinascimento che trasformò per sempre i Monti della Tolfa - spiega Alex la guida - accompagnati dalle nostre asinelle e dagli amici dell'associazione Country Food Monti della Tolfa, si potranno trascorrere un paio d'ore immersi nella natura, passeggiando e scoprendo un pezzo importante di questo territorio. Termineremo alla Sagra del Cinghiale, organizzata dalla Contrada Ghetto, dove, dopo aver camminato ci si potrà sollazzare coi prodotti locali, nella conviviale atmosfera di una sagra di paese. Che aspettate? I posti sono limitati. Per info e prenotazioni: Alex 3274026936. Offerta libera.

