CIVITAVECCHIA – Era uscita di scena da diverso tempo, ma il suo carisma ha continuato in questi anni a essere un punto di riferimento per gli amanti del teatro. Anna-Rita Cercelletta se n’è andata all’età di 76 anni, compiuti da pochissimi giorni. Una vita dedicata all’arte e alla cultura, che non ha mai fatto mancare il proprio supporto ai direttori del teatro Traiano. Figlia del compianto Osvaldo Cercelletta, andreottiano della prima ora ed esponente di spicco della locale Democrazia Cristiana fino agli anni novanta, è stata sposata all’attore Carlo Hintermann, scomparso ormai ventisei anni fa. Commozione a Civitavecchia quando ha iniziato a circolare la notizia della morte di Anna-Rita Cercelletta, i cui funerali saranno celebrati domani alle 16 in Cattedrale. Alla sua famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.