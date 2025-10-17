CIVITAVECCHIA – In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che coincide con il 50° anniversario della legge sui consultori, i Giovani Democratici annunciano un’iniziativa che si terrà giovedì 23 ottobre, alle ore 18, presso il Think Tank di via Vincenzo Annovazzi, 5.

L’evento, che vedrà la partecipazione di esperti del settore della prevenzione, della ricerca e dell’impegno politico, rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione su tematiche di grande rilevanza sociale. La storia dei consultori, infatti, è strettamente legata alle conquiste del movimento femminista e di sinistra.

L’obiettivo è quello di promuovere una comunicazione diretta con i cittadini, le cittadine, i giovani e le giovani di Civitavecchia, affinché possano conoscere meglio il ruolo e l’importanza del consultorio, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale, politico e psicologico.

Al tavolo di discussione parteciperanno: Eleonora Mattia, Consigliera Regionale del PD; Valentina Di Gennaro, delegata alle politiche di genere del Comune di Civitavecchia; la Dott.ssa Gabriella Lotti, direttamente dal Consultorio di Civitavecchia; l’associazione per il sostegno alla ricerca scientifica sul tumore al seno “In The Clauds”; Bianca Piergentili, Coordinatrice Rete Studenti Medi Lazio; Martina Angelini, membro de “Le Ardite” di Civitavecchia. Interverranno inoltre l’Assemblea dei Giovani di Civitavecchia e i Giovani Democratici.

Infine, durante o al termine dell’iniziativa, sarà possibile effettuare delle donazioni all’associazione “In The Clauds”, il quale ricavato sarà devoluto interamente al sostegno della ricerca per la prevenzione del tumore al seno.