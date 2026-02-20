SANTA MARINELLA – Il viaggio dell'edizione invernale del CineClub alla Casina Trincia, inizto lo scorso ottobre, volge quasi al termine. Oggi pomeriggio a partire dalle ore 17:00 , penultimo appuntamento con i film e le mostre del programma promosso dalla Biblioteca Civica " A. Capotosti" e curato con passione dai volontari del Servizio Civile.

Il pomeriggio inizierà con un'importante incursione nelle arti visive: la mostra di Alessandro Giuli. Il giovane fotografo porterà negli spazi della Casina il suo sguardo peculiare, offrendo ai visitatori un’occasione per riflettere attraverso l'obiettivo. Giuli studia all’Accademia delle Belle Arti e si occupa sia di fotografia naturalistica, sia di ritrattistica. In questa mostra presenterà una serie inedita di scatti in bianco e nero, in cui la sottrazione del colore diventa una scelta concettuale. A seguire, i volontari del Servizio Civile, Ilenia D’Ascenzo e Alessio Martella, sempre guidati dalla direttrice Cristina Perini, introdurranno la pellicola in programma, continuando il percorso tematico che ha caratterizzato questa fortunata rassegna e consigliando le letture dei libri disponibili in Biblioteca. Il film scelto è del 2016 diretto da Jim Jarmusch con Adam Driver e Golshifteh Farahani. Un autista di autobus vive a Paterson, New Jersey. Qui coltiva la sua passione per la poesia. La sua è una vita abitudinaria, mentre la moglie Laura aspira con forza al cambiamento.

L'ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini che desiderano trascorrere una serata tra arte, cinema e socialità.