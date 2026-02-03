SANTA MARINELLA – Nuovo appuntamento con il Cineclub alla Casina Trincia, organizzato dalla Biblioteca Civica "A. Capotosti". Venerdi 6 febbraio alle ore 18:00 le luci si spegneranno per la proiezione dle film scelto da Ilenia D’Ascenzo e Alessio Martella, i volontari del Servizio Civile che hanno curato il programma di quest'anno.

Tratta dall’omonimo e bellissimo romanzo di Ray Bradbury, la pellicola scelta per il prossimo appuntamemto del Cineclub rappresenta un unicum nella carriera di François Truffaut, il maestro della “Nouvelle Vague”, che con questo lavoro si confronta per la prima volta con la fantascienza, con la lingua inglese e con il colore. Il film è del 1966, ma in Italia arrivò solo nel 1971.

Come sempre, la proiezione sarà preceduto da consigli di lettura di testi disponibili in Biblioteca.

Ad aprire il pomeriggio, come ormai di consueto, sarà una mostra d'arte. In esposizione le opere della fotografa Erica Tomassetti. Le sue istantanee mostrano il contrasto tra natura e impianti industriali, raccontando gli effetti delle grandi scelte produttive sui territori e sulle persone.

Le ambientazioni scelte sono Civitavecchia, con la sua centrale e Lützerath, una città tedesca destinata a scomparire per lasciare spazio all’espansione di una miniera di carbone

L'ingresso è libero.