CIVITAVECCHIA – C’è anche un pizzico di Civitavecchia nel film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” che sta riempiendo le sale dei cinema italiani, riscuotendo un grande successo. «Ci siamo anche noi – si legge in un post del Centro diagnostico Buonarroti, di Carlo Tarantino, presente anche nei titoli di coda del film – onorati di aver collaborato, in qualità di fornitori per il servizio di prevenzione Covid-19, alla realizzazione del film».