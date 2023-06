SANTA MARINELLA – Si chiama Carmine Costanzo, lavora come dipendente al Comune di Santa Marinella che, con il suo libro “I Baiocchi”, è in nomination ai premi del libro IAPN 2023. Si deciderà il 4 giugno, a Marsiglia, l’aggiudicazione del premio, riconosciuto dall’associazione internazionale dei numismatici professionisti e organizzato da Peter Preston Morley, segretario della British Numismatic Society, membro del comitato esecutivo dell’International Association of Professional Numismaticists e autore di numerosi libri, cataloghi e articoli sull’argomento. Tra i 22 scrittori c’è anche il santamarinellese Carmine Costanzo, il dipendente comunale con la passione per la numismatica, con un’appendice riguardante la Repubblica dei Ragazzi e la sua monetazione, i Meriti, pubblicato per la prima volta nel 2020. Il libro raccoglie la monetazione battuta a Civitavecchia durante lo Stato Pontificio e successivo periodo della Prima Repubblica Romana, denominata Baiocchi e caratterizzata da due tagli di monete, due e mezzo e cinque. La peculiarità della raccolta consiste nella collezione di molte varianti di queste due tipologie di monete, a cui segue poi un’appendice che tratta della storia della Repubblica dei Ragazzi di Civitavecchia la quale possedeva una propria monetazione denominata “I Meriti” insieme ad un apparato di ruoli istituzionali, una propria banca con cambio valuta verso le lire, utilizzate all’esterno, insomma, un vero e proprio stato autonomo. La pubblicazione di Costanzo è un’opera che ha raggiunto fama internazionale, basta fare una semplice ricerca in internet per capire la rilevanza degli studi di questo amatore della storia delle monete per capire l’importante apporto dato ai fini della ricerca scientifica attraverso le tante notizie che compaiono su di lui. Il 17 febbraio 2022 il volume è stato presentato agli “Stati Generali della Numismatica”, svoltisi al Senato, su iniziativa del Senatore Bruno Astorre, riscuotendo enorme successo. “Cosa devo dire – ci dice Carmine - non ho fatto niente di straordinario, ho fatto quello che mi piaceva fare, ho cercato, letto, custodito, conservato una parte molto antica di storia del mio paese, posto che amo. Ho trascorso intere nottate a studiare le informazioni che ho raccolto, ho semplicemente annotato tutto ciò che ho scoperto. Sono orgoglioso del riconoscimento che ho ottenuto, raggiungendo luoghi e persone che mai avrei immaginato”. A lui giungono le congratulazioni del Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. “Carmine è un dipendente eccezionale, sempre disponibile, educato e buon padre di famiglia, il suo lavoro non può che rappresentare un vanto per tutta la nostra comunità ed a lui invio gli auguri per un proficuo futuro da ricercatore e studioso del territorio”.