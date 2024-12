CIVITAVECCHIA – È impegnato in questi giorni nelle riprese di “Vita da Carlo 3”. E così, tra un ciak e l’altro nella zona dello stadio Fattori, l’attore romano Carlo Verdone ha voluto regalarsi qualche momento di relax in città. Come accaduto ieri sera, quando insieme all’intero cast della serie, ha cenato da Baffone, a viale Garibaldi, non sottraendosi alla foto di rito, da appendere alla parete del noto ristorante cittadino.