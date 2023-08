TOLFA - A Tolfa non si spegne l'entusiasmo e la gioia incontenibile dei tifosi del Rione Sughera che domenica si sono aggiudicati la vittoria del 33° Torneo dei Butteri Rionale che si é svolto al Polo Fieristico de La Nocchia. Il presidente giallorosso e tutti i membri del Rione Sughera domenica hanno portato in trionfo i tre cavalieri Pierluigi Papa su Kyra, Alessandro Papa su Medina, Alessio Testa su Principessa che hanno dimostrato grinta, capacità e fame di vittoria e sono riusciti a vincere e portare in alto i colori giallorossi divenendo i nuovi Re di Tolfa. Dopo la presa della Bandiera realizzata dall'artista locale Silvia Di Silvestro e dopo la premiazione il presidente Vannicola e tutti gli altri hanno festeggiato brevemente in campo e poi sono saliti di corsa a Tolfa dove hanno festeggiato con una cena a cui ha partecipato anche la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio e il sindaco di Allumiere Luigi Landi che sono sempre presenti ad ogni evento e ad ogni serata di festa; a seguire i giallorossi hanno fatto i caroselli e i giri d'onore per il paese. "Che dire - ha spiegato ancora euforico il presidente Alessio Vannicola - è stata una giornata a dir poco emozionante ed esaltante. È stata una grande vittoria veramente meritata. Erano anni che attendevamo questo momento: dopo aver vinto altre competizioni mancava la vittoria al Torneo più importante: non era semplice battere le altre squadre che sono state molto competitivi e soprattutto, come tutti sappiamo, il Poggiarello che erano 3 anni consecutivi che vinceva. Noi eravamo preparati: con alcuni dei nostri contradaioli avevamo da tempo la sensazione che stava arrivando il momento e così è stato! È un grandissimo obiettivo raggiunto e, soprattutto, meritato per tutto il lavoro svolto dai ragazzi (sempre numerosi) volontariamente. Ora ci prepariamo per il Torneo Regionale, per il Palio degli Anelli e per il Drappo dei Comuni e ovviamente all'appuntamento ci presenteremo sempre alla stessa maniera e con la stessa grinta e voglia di vincere. Ringrazio il comune di Tolfa, la Proloco e i Roni che hanno partecipato. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e alla nostra squadra: i nostri tre cavalieri sono stati semplicemente fantastici. Un riconoscimento particolare al nostro buttero Alessandro Papa che ancora deve compiere 18 anni". Da rilevare che domenica durante i festeggiamenti c'è stato un momento molto bello: mentre la Sughera passava per il paese e davanti ai rionali del Poggiarello (che erano a cena insieme) per il classico sfottò sono stati invitati a bere e i due gruppi hanno festeggiato la vittoria della Sughera insieme dimostrando far play e grande correttezza.