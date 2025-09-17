CIVITAVECCHIA – Nei giorni scorsi una delegazione di azzurro donna composta dalla coordinatrice cittadina Cinzia Napoli e dalla Coordinatrice provinciale di Roma Pamela Pierotti accompagnate dall'onorevole Battilocchio di Forza Italia, si sono recate al centro solidarietà Il Ponte per consegnare, materiale scolastico destinato ai piccoli ospiti del centro.

«Come ogni anno le iscritte ad Azzurro Donna si sono autotassate e con la cifra raccolta abbiamo acquistato quanto necessario ai bambini per un sereno anno scolastico. Quest’anno abbiamo avuto anche il supporto di “Centro Atlante”» ha dichiarato Cinzia Napoli.

«Siamo sicure che il sia pur piccolo contributo di azzurro donna sarà utilizzato nel migliore dei modi dal Centro di solidarietà Il Ponte» ha concluso Pamela Pierotti.