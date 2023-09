ALLUMIERE - Riuscitissima Festa dello Sport ad Allumiere: tante le associazioni sportive e moltissimi sono stati coloro che si sono cimentati nelle varie discipline; alto gradimento anche per il trekking urbano e la passeggiata notturna. Domenica per tutta la giornata ad Allumiere si è svolta la III edizione dello Street Sport Festival a cura dell'assessora allo Sport, Romina Scocco e del Comune di Allumiere in collaborazione con le tante associazioni sportive che hanno aderito.

Piazza della Repubblica, via Roma, via Turati, via Garibaldi e il Parco del Risanamento sono stati invasi da una folla di sportivi e di tante famiglie accorse in collina dai paesi limitrofi.

Tutto è stato perfetto grazie all'organizzazione capillare dell'assessora Scocco, del sindaco Landi e di tutti i collaboratori, che si sono spesi per la buona riuscita della manifestazione. Eccezionale l'animazione operata dal popolare Piero Monaldi (in arte Dudu) che ha fatto ballare, cantare e divertire tutti i partecipanti. Proprio a lui a fine manifestazione l'amministrazione comunale ha donato una targa in ringraziamento per quello che fa per promuovere il paese, le sue attività e le sue peculiarità. "Settembre segna l'inizio delle scuole e delle attività sportive - spiega l'assessora allo Sport, Romina Scocco - è un po' il mese di passaggio tra la bella stagione e l'inverno, il periodo ideale per lo Street Sport Festival che ha come obiettivo la promozione delle varie associazioni sportive e punta a far conoscere le nuove discipline sportive. Le strade sono state letteralmente invase dalle varie associazioni che, durante l'intera giornata, hanno dato dimostrazione delle varie attività sportive dando modo a chiunque di provarle".

La giornata è iniziata alle 8.30 con la novità proposta quest'anno, cioè il 'trekking urbano' organizzato dall'associazione "Il cammino dell'allume" che "ha accompagnato i partecipanti a scoprire le bellezze urbane e naturalistiche del nostro territorio - ha proseguito l'assessora Scocco - l'altra novità è stata la presentazione di un libro a tema sportivo fatta lungo via Roma proprio nello spirito dello 'Street Sport Festival' il libro in questione è stato ''Cayenne'' di Alessandro Bisozzi presentato da Marco Salomone e Daniela Tartaglione. Abbiamo anche avuto il piacere di ospitare la dottoressa Laura Zangari nutrizionista che è stata a disposizione per elargire consigli su una dieta sana che è alla base di uno stile di vita sano insieme all'attività sportiva. Come nell'edizione dello scorso anno abbiamo ospitato la polizia municipale di Civitavecchia che ha tenuto un corso di educazione stradale rilasciando patenti a moltissimi piccoli guidatori".

All'interno dello Street Sport Festival è stata allestita anche una bellissima mostra fotografica dell'associazione Click sull'atletica di Allumiere negli anni 70. Dopo il flash mob finale delle scuole di danza, la manifestazione si è conclusa con una camminata in notturna proposta dall'associazione kinesis Lab. Sono state presenti numerose associazioni sportive che con le loro esibizioni hanno colorato e rallegrato le strade di Allumiere, tra queste: il taekwondo, l'hockey in line, il pattinaggio artistico, il rugby, il volley, il tennis, la ginnastica artistica, il subbuteo, i giochi da tavolo a carattere sportivo, la difesa personale, il basket, il calcio, il karate, la danza, la danza aerea, il tiro con l'arco, il wing chun, il burraco, il ciclismo, l'educazione stradale, lo spartan baby, il bigliardino e il motociclismo.

"Un ringraziamento a tutte le associazioni sportive e non che hanno partecipato allo Street Sport Festival - conclude l'assessora Scocco - ai volontari e volontarie che per tutta la giornata e fino a tarda sera si sono adoperati e hanno fatto sì che la manifestazione riuscisse al meglio. Grazie alla protezione civile e ai vigili urbani di Allumiere per la disponibilità. Alla base del successo dello Street Sport Festival c'è il lavoro di squadra da parte dell'amministrazione la cui volontà è quella di far continuare e far crescere questa bella manifestazione. Ringraziamento a Piero il Dudu sempre presente per valorizzare e pubblicizzare le bellezze del paese".