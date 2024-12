SANTA MARINELLA - Sono Gioia dalla Chiesa, Chiara Bonomo e Giorgia Pulcinelli, le tre studentesse alle quali sarà assegnata la borsa di studio in ricordo di Alessandro Cinque, per l’edizione del 2023. Domani, le classi del triennio del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Santa Marinella, saranno chiamate ad assistere alla cerimonia di consegna della seconda edizione di questa iniziativa. La borsa di studio è stata istituita nel nome e nel ricordo di Alessandro Cinque, il giovane di Santa Marinella che nel 2020 ha perso la sua battaglia contro il tumore, a soli 17 anni, dopo aver combattuto con coraggio e forza. Alessandro era studente del Liceo Galilei e già sognava di intraprendere una carriera nella ricerca scientifica, visto il suo amore per la matematica e la sua terribile esperienza di giovane malato oncologico. Alessandro non ce l’ha fatta, ma la sua famiglia non si è arresa. A partire dalla scrittura e dalla vendita del libro “Ti aspetterò ogni notte” sulla vicenda di Alessandro, è nata una collaborazione con l’associazione “Gli amici di Flavia” ed è stata istituita una borsa di studio proprio per sostenere le carriere universitarie di quei ragazzi che, diplomatisi con ottimi voti al liceo Galilei di Santa Marinella, scelgano carriere universitarie attinenti all’ambito scientifico. Le tre ragazze che saranno premiate, si sono diplomate a pieni voti nello scorso giugno e hanno scelto di iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia e di chimica e tecnologia farmaceutiche. La cerimonia di premiazione si terrà, simbolicamente, proprio nel liceo Galilei, luogo nel quale lo stesso Alessandro si appassionava agli studi che amava e proprio in compagnia degli studenti, degli amici e dei docenti che hanno contribuito alla scrittura del libro. Parteciperanno Igor Montefiore e Silvia Massera dell’associazione “Gli Amici di Flavia” che si sono detti soddisfatti del fatto che l’iniziativa vada avanti e che presenteranno la terza edizione la cui consegna sarà celebrata l’anno successivo. Appuntamento per gli studenti del liceo Galileo Galilei di Santa Marinella domani alle 10, per la consegna delle borse di studio e per ricordare ancora Alessandro Cinque”.

