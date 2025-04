CIVITAVECCHIA – Civitavecchia risponde all’appello dell’Anpi e delle forze democratiche con una manifestazione di solidarietà al popolo palestinese. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 aprile alle 17:30 di fronte al teatro Traiano, dove si terrà un sit-in di condanna contro le violenze in corso nella Striscia di Gaza.

Gli organizzatori denunciano il "sistematico sterminio delle popolazioni civili" da parte dell’esercito israeliano e condannano il silenzio delle istituzioni internazionali, in particolare dell’Unione Europea e dell’Italia. Nel comunicato si parla di 50.000 vittime dall’inizio del conflitto, con la popolazione palestinese costretta alla deportazione o all'annientamento, e si accusa il governo Netanyahu e la presidenza USA di essere corresponsabili delle attuali operazioni militari. L’invito è a ribadire il no alla guerra, sollecitando la fine delle ostilità e il rilascio reciproco dei prigionieri, riaffermando l'obiettivo di "Due popoli, due Stati" come soluzione al conflitto.

Hanno aderito alla manifestazione numerose forze politiche e sociali, tra cui Cgil, Pd, Giovani Democratici, Avs, Demos, M5S, Le Arditie, Rifondazione Comunista e Civitavecchia Popolare.