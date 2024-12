CIVITAVECCHIA – Da qualche anno l’Anpi e la Compagnia Portuale ricordano il 28 ottobre del 1922, «giorno in cui gli Arditi del Popolo di Civitavecchia – ricordano – opposero l’ultima resistenza alle squadracce fasciste che, dirette a Roma, intendevano occupare la nostra città. Fu l’ultimo di una serie di scontri che tra il 1921 e il 1922 videro gli Arditi sconfiggere le formazioni fasciste che si proponevano di occupare la nostra Città sotto il loro controllo. Solo la presa del potere da parte di Mussolini permise l’occupazione di quella che veniva definita come la “ribelle, irriducibile Civitavecchia”».

Per commemorare quella giornata il 28 ottobre alle 16,30, l'Anpi, la Compagnia e l'Amministrazione Comunale si recheranno presso il monumento degli arditi del popolo (Largo Arditi del popolo) per deporre una corona di fiori e commemorare coloro che, per primi, combatterono per la libertà.

Domani 26 ottobre, alle 17, presso la sala convegni della Cpc si terrà inoltre “Memoria attiva. Civitavecchia e l’Italia dall’ottobre 1922 agli anni Settanta”, un incontro pubblico sulle circostanze della caduta della Città marinara, con la relazione di Franco Dominici. A seguire si terrà la presentazione del saggio dello storico del movimento operaio, Eros Francescangeli “Un mondo meglio di così. La Sinistra rivoluzionaria in Italia, 1943-1978”.