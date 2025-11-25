CIVITAVECCHIA – Nel corso della IX edizione delle Giornate Nazionali delle Farmacie Comunali che si stanno tenendo a Roma, presso l’Auditorium “Ara Pacis” di via Ripetta, organizzato da Assofarm, Civitavecchia Servizi Pubblici srl è presente tramite la propria presidente Francesca Romana Tomaselli, per celebrare il progetto “Mimosa” presentato dalla presidente di “Associazione Farmaciste Insieme”, Angela Margiotta, che cerca di diffondere (nel corso della celebrazione della giornata internazionale per la lotta alla violenza sulle donne) la nuova visione di una farmacia comunale che possa rappresentare un posto sicuro dove poter essere ascoltate.

L'evento ha riunito rappresentanti politici, istituzionali e del settore per discutere del ruolo sociosanitario della farmacia dei servizi, con un focus particolare sulla sanità territoriale e un nuovo modello di misurazione dell'impatto della farmacia dei servizi.

«Oggi si celebra la giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza di genere - ha ricordato nel suo intervento l’avvocato Tomaselli – le Nazioni Unite hanno ufficializzato questa data sin dal 1999 come una chiamata globale all’azione. I numeri sono tristemente impressionanti, 6 milioni e 400 mila donne dai 16 anni in su hanno subito almeno un episodio di violenza nella vita. L’obiettivo di questa lotta e di questa azione globale deve essere da un lato quello di motivare le vittime di violenze a denunciare, dall’altro quello di stimolare chi non è vittima di violenza a non voltarsi dall’altra parte per superare un muro di omertà che è assolutamente dannoso. È un piacere introdurre con lo sfondo dell’immagine di quelle scarpe rosse che sono diventate il simbolo di questa lotta la Presidente di “Associazione farmaciste insieme”, Angela Margiotta, che ci parlerà del progetto “Mimosa” - ha concluso Tomaselli – con l’auspicio che tutti noi potremo contribuire a diffonderlo nelle nostre farmacie».