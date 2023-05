ALLUMIERE - Si è conclusa ieri la ''Settimana del Sollievo" e il Comune di Allumiere è stato in prima linea grazie anche alla sensibilità dell'assessora Romina Scocco, del sindaco Luigi Landi e dell'amministrazione comunale. L'assessora Scocco ha pensato a una bella iniziativa per lanciare un importante messaggio: è stata installata una bellissima panchina artistica nella frazione della Bianca. "Abbiamo dedicato una panchina all'hospice Carlo Chenis e alla sua equipe per il lavoro che quotidianamente svolgono - spiega l'assessora Scocco - la panchina è stata dipinta di celeste, cioé il colore del sollievo. Sopra ci sono stati dipinti fiori e farfalle. Questa bellissima panchina è stata posta nel giardino davanti la chiesa nella frazione di La Bianca rivolta verso la chiesa e verso il faggeto, luoghi che di per sè danno sollievo al corpo e allo spirito". Ad inaugurare la panchina come rappresentante della Asl c'è stata la caposala dell'hospice ''Carlo Chenis'', Immacolata Cuomo; sono stati presenti poi i rappresentanti dell'associazione Adamo, il sindaco Luigi Landi, la vicesindaca Marta Stampella, l'assessora Romina Scocco, la delegata alle Pari Opportunità Alessia Brancaleoni, l'assessore Carlo Cammilletti alcuni membri dell'amministrazione comunale, il parroco della parrocchia Nostra Signora di Lourdes di La Bianca don Salvatore Vitiello, il presidente della Contrada La Bianca Massimo Speroni e numerosi cittadini. Il parroco don Salvatore Vitiello ha benedetto la panchina e i partecipanti. "Grazie alle tre pittrici locali Marina Compagnucci, Giulia Perla ed Elisabetta Casu che hanno realizzato la panchina e grazie a Carlo Marazzi per le foto".