SANTA MARINELLA – Continuano gli eventi al castello di Santa Severa. Stamani alle 11, lo spettacolo Aspettando la Befana con le magie dello spazzacamino, lo show di magico Valentino e il clown Pastasciutta che allieteranno grandi e piccini con giocolerie, scuola di trampoli a spalliera e magia comica. E si potrà scrivere insieme la letterina alla befana con il coniglio Gigetto. Alle 12, a grande richiesta, torna la parata dei Supereroi e alle 15.30 lo spettacolo del Mago Pablo che incanterà con i suoi giochi di prestigio e le fantastiche illusioni coinvolgendo grandi e piccini. Alle 16.30 animazione musicale per i più piccini con balli e danze, trucco, colori e sculture di palloncini e per finire alle 18.30 concerto sax e piano con il maestro Francesco Davia. Sabato 6 gennaio, alle 11, un laboratorio di riciclo creativo con la creazione giochi da materiali di riciclo. Alle 12.30 spettacolo circense Dani e la giocoleria. Un eccentrico spettacolo di giocoleria comica, basato su tecniche circensi, teatrali ed interazione con il pubblico. Miss Dani una clown giocoliera dal sorriso contagioso, capace di coinvolge qualsiasi tipo di pubblico con abilita circensi e sketch da commedia all’italiana. Alle 16 torna lo spettacolo del mago Pablo e alle 16.30 animazione musicale per i più piccini con balli e danze con trucco, colori e sculture di palloncini.

Da non perdere nel bosco incantato alle 17.30 i fuochi d’artificio scelti appositamente per il rispetto dell’ambiente grazie al basso impatto acustico e con l’accompagnamento di uno show musicale. Infine gran finale domenica 7 gennaio alle 11con il concerto Swing quartet e la Parata Bing per i più piccini. Alle 12 lo spettacolo circense Giullari di periferia, un trio di giocolieri e artisti propone la propria arte nelle piazze, nei parchi e nei vicoli e alle 16 animazione musicale per i più piccini con balli e danze con trucco, colori e sculture di palloncini.