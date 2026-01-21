CIVITAVECCHIA - Il tumore non si combatte a parole, ma con prevenzione, ricerca e un impegno condiviso. Civitavecchia sabato 24 gennaio sarà tra le città italiane che rispondono all’appello di Airc con l’iniziativa “Le Arance della Salute”, un appuntamento ormai riconosciuto in tutta Italia per sostenere la lotta contro il cancro e diffondere uno stile di vita più sano.

Dalle 9 del mattino i volontari saranno presenti in due punti della città: in piazza Vittorio Emanuele (accanto alla Cattedrale) e al piano terra del centro commerciale La Scaglia. Qui i cittadini potranno trovare le tradizionali arance selezionate da Airc insieme al miele di arancio e alla marmellata di arancia, tutti prodotti biologici e adatti a una dieta equilibrata. Un gesto semplice ma concreto, che permette di finanziare la ricerca scientifica e allo stesso tempo promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione: secondo Airc, adottare uno stile di vita sano può contribuire a prevenire il 40 per cento delle nuove diagnosi di tumore.

Dietro un sacchetto di arance non c’è quindi soltanto frutta, ma il lavoro di ricercatori, la dedizione dei volontari e la speranza delle persone che ogni giorno affrontano la malattia. Una speranza che continua a tradursi in risultati grazie al sostegno dei cittadini, sempre più sensibili alle campagne per la salute e la ricerca.

L’invito, rivolto a tutta la comunità, è quello di partecipare, passare ai banchetti, diffondere l’iniziativa e fare un gesto che fa bene a sé e agli altri. Perché la lotta al cancro ha bisogno di tutti, e ogni contributo conta.

Per informazioni: Angelo Lucignani, 328 8691 404.