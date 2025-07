CIVITAVECCHIA – Il Comune, attraverso l’assessorato ai servizi sociali, lancia la seconda edizione di “Agosto per gli anziani”, progetto reso possibile grazie alla generosità e alla sinergia di attori fondamentali: i Centri Anziani monsignor Chenis, Giuseppa Ledda e Anna Magnani, la Croce Rossa Italiana (Comitato di Civitavecchia) e la Cooperativa Sociale AGA, insieme per trasformare un mese potenzialmente segnato da vuoto e solitudine in un'autentica esperienza di compagnia e solidarietà.

«Con questa iniziativa abbiamo voluto offrire non solo momenti di svago – ha spiegato l’assessore Antonella Maucioni - ma soprattutto occasioni per sentirsi accolti, ascoltati e valorizzati. Un modo concreto per rafforzare il senso di comunità e promuovere relazioni di vicinanza e supporto».

Ringraziamenti anche da parte del sindaco Marco Piendibene rivolti «a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno saputo creare le condizioni ideali per un mese di agosto all'insegna della convivialità e dell'amicizia».