ALLUMIERE - Grande attesa per l'evento di Halloween ad Allumiere dopo la comunicazione, da parte del Comune di Allumiere, di una Battle Royale a tema Resident Evil che ha portato l'Hype (per utilizzare il termine videoludico) alle stelle di tanti giovani, bambini e sorprendentemente degli adulti. Lo scenario si riferirà al primo e quarto capitolo cult della serie di videogiochi horror più amata negli anni '90, saranno presenti molti zombies e tantissimi riferimenti alla serie, per nulla velati, ma soprattutto i "medici" della temibile Umbrella Corporation. La sfida, divisa a squadre, si concluderà entro 30 minuti per ogni match e lo scopo sarà sopravvivere ad ogni minaccia (umana e non) tentando di riportare le fiale del T-Virus ai dottori e sventare la minaccia di un'epidemia zombie nel paesaggio montano. Grande emozione per la Delegata alla Cultura Francesca Scarin che da amante della serie non potrà non essere presente come comparsa: "Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto e il supporto delle volontarie e della delegata alle Politiche Giovanili Noemi Vernace" prosegue " L'organizzazione è avvenuta sotto grandissimo stress a causa dei tempi ridotti ma il tutto è stato realizzato nella miglior maniera possibile. E' di vitale importanza avvicinare i più giovani ad una maniera sana e reale di vivere ciò che vedono attraverso lo schermo e nei videogames ma soprattutto non demonizzare il mondo videoludico che, al contrario, forti valori sociali ed ambientali". L'evento non è consigliato ad un pubblico impressionabile e si consiglia vestiario tattico o resistente.

