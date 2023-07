ALLUMIERE - Fiumi di birra, ottimo cibo e divertimento assicurato: da stasera a domenica ad Allumiere torna l'evento più atteso dell'estate allumierasca. Nella splendida location del Parco del Risanamento prende il via la trentesima edizione del "Festival della birra", un evento che da 30 anni è sinonimo di buon cibo, grande festa e divertimento per ogni età. Ottimo cibo, ottima birra e ottima musica intratterranno il fiume di persone previste per queste tre serate imperdibili. Stasera si comincia subito con il botto con Vincenzo Bencini e la sua chitarra; domani sera ad animare la serata ci penserà il "Trio d'autore" e poi a seguire dj set fino a notte inoltrata. Domenica sera a chiudere gli spazi live ci sarà il grande Brusco.

"Un menù delizioso che ha come cavallo di battaglia le fettuccine al tartufo del nostro territorio seguito da una varia scelta di pietanze eccellenti - spiega il giovane e attivissimo presidente, Stefano Ceccarelli - come già facciamo da qualche anno a questa parte non mancherà lo "street food" con panini farciti e fritti di tutti i tipi. Il tutto accompagnato da 3 fantastiche tipologie di birre (chiara, rossa, doppio malto).

Per me è un onore presidiare la trentesima edizione di questa fantastica festa. Un'avventura che è iniziata per gioco ma che di anno in anno è diventata il fiore all occhiello del nostro paese. Ringrazio immensamente tutti i ragazzi dello staff, le mitiche donne della cucina e tutti coloro che verranno ad aiutarci nel corso di questi 3 giorni. Spero che saremo all'altezza delle aspettative. Noi ce la metteremo tutta per far si che i nostri ospiti trascorrano una serata all insegna del buon cibo e della buona musica. Ringrazio inoltre anticipatamente tutti coloro che verranno a trovarci".

