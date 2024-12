TOLFA - "Orchi's day": a Tolfa, dopo tanta attesa, è arrivato il giorno dell'anteprima nazionale del grandissimo e meraviglioso spettacolo “Tempus Fugit”, il nuovo progetto del ballerino e coreografo Giordano Orchi, l'eccezionale etoile e coreografo partito da Allumiere e ormai nel gotha della danza nazionale e internazionale.

Il grandioso spettacolo di Orchi sarà presentato in anteprima nazionale al Teatro Claudio di Tolfa stasera alle ore 21. “Il tempo vola ed io tenterò invano di immortalarlo”: così sottolinea il cireografo Giordano Orchi, giovane eccellenza del territorio, che vanta anche la presenza allo Zecchino d'oro.

Ha cominciato a muovere i primi passi nella danza prestissimo: fin dalla tenerissima età ha sempre dimostrato di essere un vero e proprio talento.

Da Allumiere ha poi spiccayo il volo ed havdanzato in svariati programmi tv fino ad arrivare a calcare i più grandi e prestigiosi palcoscenici italiani e internazionali sia come interprete che come autore di spettacoli e musical.

Giordano pur girando tutto il mondo coi suoi spettacoli continua a restare legato alla sua terra e per questo ha scelto di portare proprio in collina in anteprima il suo spettacolo che è una vera e propria fusione di danza e recitazione.

Di questo spettacolo Orchi aveva avuto modo di anticipare la genesi quando rilasciò un'intervista a Paolo D.M. Vitale per “Central palc”: “La miccia dentro di me è stata prendere coscienza che quando si vive a “dismisura”, il “tempo vola” e questo forse è il prezzo da pagare.

L’idea è giunta la scorsa estate ed in maniera naturale perchè più aderente a questo mio capitolo di vita. Ma non si tratta semplicemente di età, ma proprio di “sentire”.

Ciò che accade nella vita di ognuno di noi nel presente, non può prescindere dal passato e sottrarsi al futuro”.

Orchi per avere e dare l'originalità musicale (oltre che visiva) si avvale della collaborazione del bravissimo compositore Umberto Gaudino.

Sul palco del Claudio andrà in scena il nuovo spettacolo ideato, diretto e coreografato da Giordano Orchi e già da tempo ga registrato il sold out.

Con "Tempus Fuggit" Orchi porterá in scena l’involucro più prezioso e scomodo per chiunque: quello, cioè, del tempo.

Lo stare e il non saper stare nella sua fugacità, verrà disegnato con una dinamica cinematografica, da una prospettiva sensibilmente ravvicinata, trascinante e scandita dalla vita stessa. Idea, Regia e Coreografia, come detto, sono di Giordano Orchi; le musiche di Umberto Gaudino; i testi sono scritti da Giovanni Rotolo; diisegnoluci a cura di Francesco Angeloni, mentre la scenografia è realizzata da Alessandro Orchi.

Nel cast artistico il protagonista, ossia l'attore – Giovanni Rotolo e con lui quattro tra danzatori e danzatrici: Maria Pia Taggio, Chiara Quintili, Daniel Sabia Andrea Tenerini. Service luci e audio: Massimo Peroni; fotografia: Angelo Vignola; video: MHProd DanceVideo. “Siamo molto orgogliosi di ospitare a Tolfa un tale appuntamento - ha dichiarato l’assessore di Tolfa Alessandro Tagliani, che sta già pensando ad una replica - si preannuncia una serata davvero intensa per gli spettatori del Claudio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA