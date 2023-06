TARQUINIA - Una valanga di premi scientifici per l’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia. Lo scorso 29 maggio alcuni studenti del liceo scientifico scienze applicate (Valerio Cionco, Gabriele D’Alessandro, Irene Donninelli, Martina Marcocci, Anas Souayeh, Mara K. Tenorio Rodriguez) hanno ottenuto una serie di riconoscimenti in occasione della premiazione presso il MAXXI di Roma del concorso Startupper tra i banchi di scuola e Space@school 2022-2023. Per gli studenti del Cardarelli menzione speciale per la categoria “Presenta la tua idea”: la scuola potrà usufruire di un workshop specialistico di ingegnerizzazione del progetto nel FabLab dello Spazio Attivo di Viterbo. E ancora vincitori della sezione “AstroGirls”: i ragazzi hanno vinto un percorso di mentoring di 8 ore per la partecipazione all’hackathon NASA International Space Apps Challenge 2023, e altre 8 ore di affiancamento insieme allo Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio Innova, per la comprensione dei requisiti richiesti per diventare una startup innovativa nei settori dell’Economia dello Spazio. Parteciperanno, inoltre, in veste di Ambassador agli eventi organizzati da MindSharing.tech). Il loro progetto? L’uso dei dati satellitari per individuare isole di plastica. Hydra, questo il titolo del progetto, prevede che il materiale inquinante verrà recuperato e riciclato dando vita a opere di economia circolare di cui beneficerà la comunità locale. «Bravissimi i nostri ragazzi - commenta la dirigente scolastica Laura Piroli - e bravissimi i professori che li hanno seguiti in questo percorso Elisa Mantovani e Fabio Mastrogiovanni, con il tutor di Lazio Innova Dania Grani».

