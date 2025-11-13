CIVITAVECCHIA – L’Istituto Stendhal – Calamatta guidato dalla dirigente Giovannina Corvaia (nella foto), dopo l’accorpamento, lancia un concorso di idee per la creazione del nuovo logo della scuola, invitando l’intera comunità scolastica a partecipare a un progetto di rinnovamento condiviso. L’obiettivo è dare vita a un simbolo capace di rappresentare al meglio l’identità dell’istituto: moderno, creativo, inclusivo e innovativo, in grado di raccontare la forza e la bellezza dei suoi otto indirizzi di studio e il suo essere una comunità viva, dinamica e in continua evoluzione. Il concorso è aperto a tutti: studenti, docenti, personale Ata e famiglie. Ciascuno potrà proporre la propria idea compilando il modulo online disponibile al link https://forms.gle/rWVb3JE5BgVEYtt66 entro il 30 novembre 2025. Ogni proposta dovrà essere accompagnata da una breve descrizione, di massimo quattro righe, che illustri il significato e le scelte grafiche alla base del progetto. Tutti i loghi realizzati saranno successivamente esposti e votati pubblicamente: sarà la stessa comunità scolastica a scegliere il simbolo più rappresentativo. Il concorso ha una finalità partecipativa e ispiratrice: le migliori idee potranno costituire la base per la futura identità visiva ufficiale dello Stendhal – Calamatta. È il momento di lasciare il segno: creatività e spirito di squadra per costruire insieme il nuovo volto della scuola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA