LADISPOLI - Un angolo verde come simbolo di speranza in un futuro migliore e una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Sono le due iniziative del liceo Pertini. Un'idea nata dalla collaborazione tra la 3^ E e la 5^ E. Insieme hanno deciso di investire in questo modo il premio in denaro vinto dall'attuale 5^ E nel 2020/2021 partecipando al concorso "Inventiamo una banconota" indetto dalla Banca d'Italia. La cerimonia di inaugurazione dell'angolo verde ci sarà il 3 aprile alle 11. Conterrà un albero altamente simbolico: un ginkgo biloba, antichissimo e resistente, capace di superare siccità e freddo, capace persino di sopravvivere alla bomba di Hiroshima. Accanto ci sarà la panchina rossa. Durante la cerimonia sarà anche scoperta una targa che contiene i codici QR relativi al concorso “Inventiamo una banconota” e al video Non chiamatelo amore, realizzato dalla classe 3^ E, in occasione della Giornata del 25 novembre, contro la violenza sulle donne.

