Dopo il successo del concerto inaugurale, con larga partecipazione di pubblico, la 19esima stagione concertistica pubblica dell’Università degli Studi della Tuscia 2023-2024 prosegue con il concerto di sabato 21 ottobre (come sempre all’Auditorium di Santa Maria in gradi, alle 17), realizzato in collaborazione con il Club Rotary Roma-ovest e il Centro musicale internazionale (Ce.M.I.).

Ne saranno protagonisti talenti emergenti del Magisterium pianistico di Marcella Crudeli che, con l'”Orchestra I concerti del tempio” diretta da Daniele Camiz si cimenteranno con ben noti e importanti concerti di Mozart e di Beethoven.

Dopo l’Ouverture da Idomeneo Re di Creta K 366, di Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 1756-Vienna, 1791), il Pianista Giuseppe Manes eseguirà il Primo movimento – Allegro dal Concerto in La Maggiore KW 414 di Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 1756-Vienna, 1791); la Pianista Marianna Ruggiero il Primo movimento – Allegro con brio) dal Concerto N. 2 in Si Bemolle Maggiore op. 19 di Ludwig van Beethoven (Bonn, 770-Vienna, 1827); la Pianista Vera Cecino, sempre di Ludwig van Beethoven, l’intero Concerto N. 1 in Do Maggiore op. 15 (Allegro con brio; Largo Rondò-Allegro).