CIVITAVECCHIA – Dopo una settimana dedicata a riunioni, collegi, circolari e sistemazione delle strutture, per essere più accoglienti possibili, sono pronte a suonare anche a Civitavecchia le prime campanelle. Tra inserimenti, novità e vecchie conoscenze, i piccoli e grandi alunni torneranno in questi giorni tra i banchi per riprendere il percorso lasciato a giugno o per iniziarne uno nuovo. L’emozione è tanta. E così i vari istituti scolastici cittadini sono pronti ad accogliere al meglio bambini e ragazzi, per l’inizio del nuovo anno. Qualche giorno di assestamento, con ingressi posticipati ed uscite anticipate, poi da lunedì prossimo entrerà in vigore l’orario pieno per tutti.

GLI ISTITUTI COMPRENSIVI Per quanto riguarda gli istituti comprensivi cittadini (materna, primaria e secondaria di primo grado), i primi a tornare tra i banchi saranno oggi gli alunni dell’IC Civitavecchia 1 e quelli dell’IC Galice. Domani invece le campanelle suoneranno per l’IC Civitavecchia 2 e per l’IC Don Milani.

GLI ISTITUTI SUPERIORI Le scuole secondarie di secondo grado hanno messo a punto calendari differenziati, per una prima accoglienza dedicata soprattutto ai ragazzi che metteranno piede per la prima volta negli istituti. Si parte oggi con l’IIS di via dell’Immacolata 47- liceo Guglielmotti e con l’IISS Calamatta. Campanelle anche per le classi prime e quinte del liceo Galilei e per le prime classi dell’IIS Marconi, con le altre classi che entreranno a scuola tra domani e giovedì. Seconde, terze e quarte classi del Galilei invece torneranno tra i banchi domani, quando suonerà la campanella anche per le prime dell’istituto Stendhal, con il resto delle classi che invece rientrano domani. L’ultima campanella che suonerà, infine, è quella degli studenti del liceo linguistico paritario Hemingway, a scuola venerdì 15 settembre.

