LADISPOLI - Buona riuscita per “La corsa contro la fame”, il progetto promosso da Azione Contro la fame (organizzazione internazionale impegnata da oltre 40 anni nella cooperazione) e che ha visto protagonisti i ragazzi della seconda e terza media della Ladispoli 1. L’iniziativa, completamente gratuita e rivolta alle scuole primarie e secondarie, unisce sport e solidarietà con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani su tematiche cruciali come la fame nel mondo, approfondita quest’anno attraverso lo studio della Repubblica Centrafricana. La manifestazione si è svolta nei giardini di via Firenze. «Ladispoli – ha commentato il consigliere delegato ai rapporti con le federazioni e gli enti sportivi, Stefano Fierli - si conferma città dello sport anche attraverso progetti che vanno oltre l’attività sportiva, abbracciando cause fondamentali come la lotta alla fame».

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e del lavoro svolto dall’Istituto Comprensivo Ladispoli 1», ha concluso Fierli.

