CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale di Civitavecchia annuncia l’avvio della seconda edizione del Premio di studio "Martina Nocerino", istituito con deliberazione di Giunta comunale per onorare la memoria della giovane studentessa tragicamente scomparsa il 1 febbraio 2021. L’iniziativa, nata per valorizzare l’impegno scolastico e sociale degli studenti delle scuole superiori cittadine, prevede l’assegnazione di cinque borse di studio del valore di 300 euro ciascuna, destinate agli studenti dell’ultimo anno che si siano particolarmente distinti per merito, costanza e dedizione nel loro percorso scolastico. «Il Premio di studio “Martina Nocerino” rappresenta un segno tangibile di come la memoria di una giovane studentessa possa trasformarsi in un’opportunità concreta per i ragazzi della nostra città - dichiara l’assessore alla Cultura e vicesindaco Stefania Tinti - Martina è ricordata non solo per il suo impegno negli studi, ma anche per la sua grande sensibilità verso gli altri. È quindi con orgoglio che l’Amministrazione comunale prosegue questo percorso, dando riconoscimento al talento e alla determinazione dei nostri giovani. Ringrazio le scuole per la collaborazione e la famiglia Nocerino per il prezioso impegno nel sociale, che mantiene viva la memoria di Martina attraverso gesti concreti di solidarietà e inclusione». Le scuole superiori di Civitavecchia sono state invitate a individuare gli studenti meritevoli, secondo criteri autonomi, e a trasmetterne i nominativi all’Amministrazione Comunale.

