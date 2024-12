Sono stati pubblicati i bandi per i prossimi concorsi ordinari previsti dal Pnrr per la scuola dell’infanzia, primaria, di I e II grado”.

Lo rende noto la segretaria generale della Uil scuola, Silvia Somigli.

«Le domande – spiega la segretaria Somigli – possono essere presentate dalle ore 14 dell’11 dicembre 2023 alle ore 23.59 del 9 gennaio 2024».

«Per conoscere i requisiti, le prove e la costituzione delle graduatorie del bando – ha poi aggiunto Somigli – si possono scaricare le nostre schede di dettaglio direttamente sul sito della Uil scuola. Chiunque potrà così prendere visione dei bandi e dei posti disponibili, così come delle schede preparate dal sindacato».

Un’occasione fondamentale – ha concluso infine la segretaria della Uil Scuola Silvia Somigli – per stabilizzare e dare lavoro, per far crescere il personale e far crescere la scuola».