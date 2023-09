CERVETERI - «Tutti i servizi legati al mondo della scuola saranno operativi sin dal primo giorno di scuola in tutti i plessi scolastici della nostra città. La refezione scolastica, il servizio di scuolabus e l’OePac, ovvero il servizio di operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione saranno infatti regolarmente garantiti sin dalla prima campanella». A dirlo è stato il sindaco Elena Gubetti.

«Durante i mesi estivi, insieme al vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Federica Battafarano, ai dirigenti, all’ufficio servizi sociali con la funzionaria giorgia Medori e all’ufficio scuola, con la funzionaria Laura Befera, abbiamo lavorato affinché i servizi connessi alle scuole della nostra città fossero immediatamente attivi sin dal primo giorno, senza dunque arrecare disagi o mancanze a bambini e famiglie – ha aggiunto il primo cittadino - – un lavoro importante che ha visto la collaborazione degli Istituti scolastici e ovviamente delle ditte assegnatarie dei vari servizi. A questo, si affiancano chiaramente i lavori di manutenzione ordinaria di tutti i plessi scolastici, per i quali ringrazio l’assessore alle Opere pubbliche e Edilizia scolastica Matteo Luchetti, che ha lavorato con gli uffici affinché tutto fosse pronto per accogliere i ragazzi in aule idonee e conformi».

«A bambine e bambini, ragazze e ragazzi, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico – ha concluso Gubetti – il mio più sincero augurio di un buon anno scolastico. Troveranno in me e in tutta l’amministrazione comunale un punto di riferimento presente e fedele alleato, per lavorare per il bene esclusivo degli studenti e della scuola». ©RIPRODUZIONE RISERVATA