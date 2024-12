VITORCHIANO - Sono in corso le ultime attività relative alla sostituzione degli infissi delle aule della scuola secondaria di primo grado, in particolare del corpo in elevazione limitrofo al campo da gioco. Lo rende noto l’amministrazione comunale, che spiega: «Lavori utili per rendere sempre più fruibili e più confortevoli gli ambienti scolastici, attività che fanno peraltro seguito a quelle recenti con cui è stata realizzata la nuova pavimentazione esterna in luogo della terra/ghiaia». L’obiettivo è dunque rendere le scuole di Vitorchiano ancora più belle, confortevoli, fruibili e sicure anche grazie agli altri numerosi interventi di cui l’amministrazione si sta occupando.

