È stata pubblicata (https://www.unitus.it/it/unitus/immatricolazioni-iscrizioni/articolo/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale4) la riapertura del bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per l’ammissione al corso di Laurea interateneo tra l’Università della Tuscia e l’Università di Roma Foro Italico in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale”. Le domande di iscrizione al bando dovranno essere presentate entro il 10 novembre, mentre il 7 novembre è stata fissata la data per il test di ammissione online (TOLC-F), attraverso il portale CISIA. Questo corso di laurea triennale, unico nel suo genere in Italia, rappresenta una grande opportunità per coloro che vogliono lavorare nel mondo dello sport, soprattutto nell’ambito delle attività all’esterno. “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” è stato infatti progettato per formare laureati in scienze motorie con una specializzazione particolare negli sport outdoor. Attraverso la sinergia delle competenze specifiche di entrambe le università coinvolte, questo programma accademico è orientato a creare professionisti capaci di promuovere l’attività fisica come strumento di benessere psico-fisico e prevenzione. Studentesse e studenti saranno coinvolti in un programma formativo che integra attività didattiche frontali con esperienze pratiche e tirocini, utilizzando le meraviglie naturali offerte dal territorio della Tuscia. Il corso prevede una formazione specifica in discipline tecniche individuali e di squadra, didattica e educazione all’aria aperta e attività preventive-adattate.

Altri punti chiave del corso sono la promozione della sostenibilità ambientale attraverso l’attività motoria e sportiva e la gestione di eventi e del turismo sportivo in generale, aprendo le porte a una carriera stimolante.

È prevista la possibilità di svolgere un periodo all’estero durante il percorso formativo attraverso i numerosi accordi Erasmus dei due atenei.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al test, visita il nostro sito web all’indirizzo: unitusorienta.unitus.it/course/sport-benessere-e-attivita-motoria-in-ambiente-naturale/ o contatta la segreteria studenti www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/segreteria-studenti1

