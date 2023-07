FIUMICINO - «Con la delibera di Giunta n.130 dell’11 luglio sono stati risolti i problemi di esubero delle liste di attesa per i nidi di Fiumicino, come già annunciato dal delegato Tasciotti. Con soddisfazione possiamo affermare che questo è uno dei tanti atti per sostenere le famiglie di Fiumicino nel percorso scolastico».

Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini. Cinque i punti in cui si articola la delibera di Giunta: due sezioni de “L’Aquilone” e “Il Faro Incantato” si trasformano «da tempo antimeridiano a tempo pieno, secondo lo studio di fattibilità redatto dall’ufficio Coordinamento pedagogico, agli atti dell’ufficio».

Saranno assunte quindi altri due insegnanti «alla cui assunzione è subordinata l’immediata operatività delle classi sin dal prossimo anno scolastico».

Al terzo punto, si legge invece dell’accorpamento “di alcune sezioni del tempo antimeridiano presso le scuole dell’infanzia comunali l’Aquilone e il Faro Incantato, percorso già intrapreso in via sperimentale nel corso dell’ultimo anno scolastico, per rispettare i parametri numerici previsti dal D.P.R. n. 81/2009.

Il quarto punto è diretto «ai Dirigenti delle Aree Politiche sociali e gestione del personale e Bilancio e PEF” affinché “pongano in essere tutti gli adempimenti necessari, per l’assunzione in servizio del personale previsto nel presente provvedimento, previa verifica del rispetto dei parametri assunzionali e dei vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’ente».

Il quinto e ultimo punto è invece riservato «al Dirigente dell’Area Servizi al cittadino e politiche scolastiche» affinché ponga «in essere i successivi adempimenti necessari a dare piena attuazione al presente provvedimento».