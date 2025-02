FIUMICINO - «Invitiamo il sindaco Mario Baccini a ripensarci e a fermare subito l’aumento delle rette degli asili nido». Così il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio torna sul tema dell’aumento delle rette negli asili nido, dopo i chiariementi del Sindaco.

«Questa decisione pesa sulle famiglie, crea disparità e viene mascherata dietro mirabolanti bonus che non faranno altro che complicare la vita dei cittadini e degli uffici comunali. Basta giochi di prestigio, servono soluzioni chiare e concrete - aggiunge il capogruppo -. È ora di dire la verità: la legge regionale sull’accreditamento è stata approvata poco prima delle elezioni amministrative del 2023. Quindi è falso attribuire all'amministrazione precedente ritardi nell'accreditamento dei nidi, semplicemente perché fino a quasi tutto il 2022 l'accreditamento non esisteva. Invece è vero il contrario, visto che in pochi mesi - a inizio 2023 - alcuni nidi sono stati immediatamente accreditati. Pensavamo di aver superato la questione anche grazie alle parole riferite in Aula tra dirigenti e incaricati rispetto al lavoro in continuità. Altrimenti è evidente che l’unico scopo sia quello di screditare chi ha governato prima, evitando di assumersi le proprie responsabilità ancora dopo due anni di governo. Se, come detto, l’aumento delle rette non ha motivazioni economiche, - conclude Di Genesio Pagliuca - il Comune scelga la strada più semplice e diretta. Invitiamo, infatti, il Sindaco a individuare una soluzione immediata per ristorare i cittadini, senza mettere in difficoltà le famiglie e complicare il lavoro degli uffici comunali. Dobbiamo dire la verità. Per questo siamo pronti a collaborare, visto che la nostra priorità è tutelare le famiglie".