CIVITAVECCHIA – Per guidare le future matricole nella scelta del percorso universitario tornano le giornate di Open Days dell’Università della Tuscia.

L’11 settembre sarà possibile visitare il Polo didattico di Civitavecchia di Piazza Verdi dove sono attivi corsi di area economica e scientifica.

Per partecipare agli Open Days è necessario compilare un Google Form. Tutti i dettagli e il programma delle giornate sono disponibili qui: https://www.unitus.it/entra-in-unitus/open-day-settembre-2024/

È importante ricordare che Unitus promuove l’inclusione e il diritto allo studio attraverso numerose misure di supporto per la comunità studentesca e per le loro famiglie, per la crescita e la partecipazione attiva, nella vita universitaria, di ogni studentessa ed ogni studente. Per approfondimenti sulle agevolazioni, i bandi e le borse di studio si invita a consultare la pagina: https://www.unitus.it/studenti/servizicomunitastudentesca/bandi-per-studenti-e-laureati/borse-di-studio/

Si ricorda, inoltre, che l’accesso ai corsi di laurea di Unitus richiede il sostenimento di test di ingresso: selettivi per i corsi a numero programmato e non selettivi per quelli ad accesso libero. I test sono gratuiti e si svolgono online.

Il calendario delle prove, con diverse date disponibili nel mese di settembre, e le modalità di prenotazione sono consultabili alla pagina: www.unitus.it/entra-in-unitus/come-iscriversi/test-di-ingresso/

