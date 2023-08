CIVITAVECCHIA – A settembre l’Università degli Studi della Tuscia presenta la sua ampia offerta formativa alle nuove matricole in un Open Day ricco di appuntamenti. Le future matricole che intendano iscriversi a un corso di laurea dell’Ateneo e le loro famiglie potranno visitare le strutture, incontrare docenti, studenti tutor e personale tecnico-amministrativo. In particolare, per quanto riguarda la sede di Civitavecchia, i locali di piazza Verdi saranno aperti nella giornata del 13 settembre. La mattina, a partire dalle 10, dopo il saluto del Rettore, verranno presentati i diversi corsi, tra cui il nuovo corso di laurea internazionali erogato interamente in lingua inglese “Marine biodiversity and biotechnology”. Dalle 15 invece sarà possibile sostenere i test di ingresso. Tutte le informazioni sul sito internet di Unitus.

