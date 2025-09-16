VITORCHIANO - L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Cooperativa Avvenire e l’Istituto Comprensivo Pio Fedi, informa che da lunedì 22 settembre 2025 sarà attivato, in via sperimentale, il servizio mattutino di pre-scuola presso i plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il servizio è rivolto agli alunni che necessitano di accoglienza anticipata rispetto all’inizio delle lezioni, per venire incontro alle esigenze delle famiglie che sono in difficoltà nel gestire e nel conciliare i tempi di lavoro dei genitori e di frequenza scolastica dei figli. Sarà operativo nelle fasce orarie precedenti all’orario scolastico ufficiale, con la presenza di personale qualificato, incaricato di svolgere attività di accoglienza, sorveglianza, assistenza e intrattenimento educativo.

Questa iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Vitorchiano, nasce con l’obiettivo di ampliare i servizi a supporto delle famiglie del territorio e di favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e gli orari scolastici. Ulteriori dettagli su orari, costi e modalità di funzionamento sono riportati nel modulo di pre-iscrizione scaricabile al seguente link: https://comune.vitorchiano.vt.it/notizie/3463461/pre-scuola-anno-scolastico-2025-26.

«L’attivazione del servizio di pre-scuola – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – va a integrare ulteriormente il quadro degli interventi a favore della scuola che nel corso degli anni questa amministrazione ha progressivamente incrementato, quali il trasporto scolastico, l’assistenza specializzata, la mensa, la sala lettura e tutte le altre attività rivolte alle nuove generazioni, come l'organizzazione dei centri estivi comunali e il contributo alle famiglie i cui figli partecipano a centri estivi non comunali. Colgo l'occasione per sottolineare che i servizi di mensa e assistenza scolastica sono attivi fin dal primo giorno di lezioni: questo aspetto costituisce nel nostro territorio un'eccezione, un risultato che è frutto della costante attenzione da parte del Comune nei confronti degli alunni e delle loro famiglie».

«Con tale novità – aggiunge l’assessore alla scuola e ai servizi sociali Fabio Fanelli – i genitori avranno l’opportunità di gestire con maggiore efficienza i tempi legati alla scuola e al lavoro e tutto ciò dimostra la continua attenzione del Comune di Vitorchiano nei confronti delle famiglie e dei figli, che rappresentano il nostro futuro. Ringraziamo la dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo Pio Fedi e la Cooperativa Avvenire per la collaborazione e la professionalità».

