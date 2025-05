SAN LORENZO NUOVO - «Siamo orgogliosi di comunicare che il nostro comune è stato ammesso alla graduatoria dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la realizzazione di un nuovo asilo nido destinato alla fascia 0-2 anni e per la riconversione di edifici pubblici non ancora adibiti a servizi per la prima infanzia». A darne notizia è la sindaca Simona Fabi.

«Grazie a un finanziamento complessivo pari a 720mila euro – spiega la prima cittadina – potremo compiere un importante passo avanti nella direzione del potenziamento dell’offerta educativa e dei servizi di cura rivolti ai più piccoli, garantendo strutture moderne e adeguate alle esigenze delle famiglie. Si tratta di un investimento strategico per il futuro della nostra comunità, che intende sostenere la genitorialità e promuovere pari opportunità sin dalla prima infanzi». «Questo risultato – prosegue la sindaca – rappresenta anche la concreta attuazione di uno dei punti qualificanti del programma elettorale con cui, esattamente un anno fa, ci siamo presentati ai cittadini ottenendone la fiducia. La nostra amministrazione lavora quotidianamente con impegno, dedizione e senso di responsabilità per dare piena attuazione agli impegni assunti, consapevoli dell’importanza di cogliere tutte le opportunità di finanziamento disponibili per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio». «Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo e nell’ambito delle competenze istituzionali, hanno contribuito alla realizzazione di questo importante risultato. Continueremo a lavorare con determinazione per rendere il nostro Comune sempre più accogliente, efficiente e attento ai bisogni reali dei cittadini». Ad essere inserito nella graduatoria dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la costruzione di un nuovo asilo nido destinato alla fascia 0-2 anni, e per la riconversione di edifici pubblici non ancora adibiti a servizi per la prima infanzia, anche il Comune di Bomarzo. L’importo complessivo delle risorse a disposizione è di 480mila euro. A darne notizia sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giovanna Pandimiglio e Simone Sciarra, che esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto: «Un investimento importante per la nostra comunità, che non solo favorirà lo sviluppo e la crescita dei bambini, ma rappresenta anche un segnale concreto di attenzione alle famiglie e al futuro del nostro territorio per cui ringraziamo il Governo Meloni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA