Grazie a un importante finanziamento complessivo di oltre 2,2 milioni di euro, l’Università della Tuscia potrà continuare a offrire percorsi internazionali a studentesse, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, rafforzando al tempo stesso la diversità culturale nei propri campus. Un risultato frutto del lavoro costante, della passione e della dedizione dell’intera comunità accademica nel perseguire l’eccellenza e l’apertura verso il mondo.

«Non dimentichiamo che chi partecipa a programmi Erasmus ha il 40% in più di possibilità di trovare un impiego coerente con le proprie competenze», ha dichiarato il Rettore Stefano Ubertini. «Questo risultato conferma la capacità di Unitus di essere protagonista nello spazio europeo e globale dell’istruzione superiore. L’internazionalizzazione non è solo un obiettivo strategico, ma un valore fondante del nostro Ateneo: significa offrire opportunità concrete, costruire relazioni durature e formare persone in grado di affrontare il mondo con competenza, apertura e responsabilità». Nel dettaglio, circa 500mila euro saranno destinati al Programma KA131, che sostiene la mobilità studentesca, del personale docente e tecnico-amministrativo verso oltre 350 università partner europee, per attività di studio, tirocinio, insegnamento e formazione. La quota più consistente del contributo, pari a circa 1,8 milioni di euro, sosterrà la mobilità con università di Paesi partner extra-UE nell’ambito del programma Erasmus+ KA171. L’obiettivo è promuovere scambi in entrata e in uscita che contribuiscano al rafforzamento dello Spazio Europeo dell’Istruzione, del Piano d’Azione per l’Educazione Digitale e dell’Agenda Europea delle Competenze. Unitus ricoprirà il ruolo di coordinatore europeo per accordi interistituzionali con atenei di oltre 20 Paesi extraeuropei, tra cui Albania, Armenia, Georgia, Ucraina, Sudafrica, Giordania, Tunisia, Libano, Marocco, Cambogia, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Uzbekistan, Kazakhstan, Oman, Camerun, Etiopia, Uganda, Mauritius, Argentina, Cile e Cuba.