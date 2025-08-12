NEPI - Si avviano alla conclusione i lavori per la nuova palestra del liceo scientifico e linguistico “Meucci” di Nepi. L’intervento, finanziato con risorse del Pnrr e con fondi del bilancio provinciale, rappresenta una delle opere più significative messe in campo dalla provincia di Viterbo nell’ambito dell’edilizia scolastica.

Nei giorni scorsi il presidente della provincia Alessandro Romoli ha effettuato un sopralluogo sul cantiere insieme al sindaco di Nepi Franco Vita e all’assessore comunale Annalisa Arcangeli. I lavori sono in fase avanzata: restano da completare alcune finiture e si è in attesa dell’approvazione di una variante tecnica per chiudere definitivamente l’intervento.

Il progetto prevede una palestra coperta con spogliatoi, un campo da pallavolo all’aperto, uno spazio pubblico esterno e un collegamento diretto con l’edificio scolastico. L’obiettivo è mettere a disposizione degli studenti una struttura moderna, funzionale e perfettamente integrata nel contesto urbano.

«Questa opera – ha dichiarato il presidente Romoli – rappresenta un investimento concreto per la scuola e per il territorio. Ringrazio il consigliere delegato all’edilizia scolastica Francesco Ciarlanti e il dirigente Umbro Pasquini per il lavoro portato avanti con serietà e competenza, e rivolgo un sentito ringraziamento anche al sindaco Franco Vita e all’amministrazione comunale di Nepi, che hanno messo prontamente a disposizione della provincia l’area su cui sorge la nuova palestra. È anche grazie alla collaborazione tra istituzioni se oggi siamo vicini alla consegna di una struttura moderna, funzionale e pensata per il benessere degli studenti».

