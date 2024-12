Per guidare le future matricole nella scelta del percorso universitario, il 10, 11 e 16 settembre tornano le giornate di Open Days dell’Università della Tuscia. In occasione della prima giornata (10 settembre), l’appuntamento si rinnova tenendosi presso le sedi dei corsi di laurea dell’ateneo, dove sarà possibile conoscere l’offerta formativa, l’organizzazione delle lezioni, visitare i laboratori, conoscere i docenti, il personale tecnico amministrativo, le studentesse e gli studenti tutor. L’offerta formativa per l’a.a. 2024/25 è innovativa e progettata per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, coprendo un ampio spettro di aree, dalle discipline umanistico-sociali a quelle scientifico-tecnologiche. Con un numero crescente di corsi di laurea in lingua inglese e oltre 400 accordi internazionali, l’ateneo promuove un forte orientamento all’internazionalizzazione, offrendo numerose opportunità di studio e stage all’estero. A completare la preparazione degli studenti, le esperienze pratiche sul campo, che li rendono pronti ad affrontare con competenza le sfide del mondo contemporaneo.

Nella stessa giornata, alle ore 12:00, alla presenza del Rettore Stefano Ubertini e della Sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, si terrà l’inaugurazione del nuovo Info Point Unitus in Via Cavour n. 2, una importante iniziativa per il territorio realizzata grazie alla sinergia tra l’Università degli Studi della Tuscia ed il Comune di Viterbo. Il centro della città ospiterà un punto informativo permanente pensato per potenziare le attività di accoglienza indirizzate alle future matricole, dove sarà possibile reperire informazioni sulle iscrizioni, sulle borse di studio ed i servizi offerti, dove saranno altresì comunicati i numerosi eventi, organizzati dall’Ateneo e aperti alla cittadinanza. L’Info Point sarà aperto nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì ore 10:30 – 12:30 e martedì e giovedì ore 16:00 – 18:00. L’11 settembre sarà possibile visitare il Polo didattico di Civitavecchia di Piazza Verdi dove sono attivi corsi di area economica e scientifica e, nella giornata conclusiva del 16 settembre, sarà la volta del Polo di Rieti dove presso la sede di Via A. M. Ricci, sarà presentato il corso di laurea in Scienze della Montagna. Per partecipare agli Open Days è necessario compilare un Google Form. Tutti i dettagli e il programma delle giornate sono disponibili qui: https://www.unitus.it/entra-in-unitus/open-day-settembre-2024/

È importante ricordare che Unitus promuove l’inclusione e il diritto allo studio attraverso numerose misure di supporto per la comunità studentesca e per le loro famiglie, per la crescita e la partecipazione attiva, nella vita universitaria, di ogni studentessa ed ogni studente. Per approfondimenti sulle agevolazioni, i bandi e le borse di studio si invita a consultare la pagina: https://www.unitus.it/studenti/servizicomunitastudentesca/bandi-per-studenti-e-laureati/borse-di-studio/ Si ricorda, inoltre, che l’accesso ai corsi di laurea di Unitus richiede il sostenimento di test di ingresso: selettivi per i corsi a numero programmato e non selettivi per quelli ad accesso libero. I test sono gratuiti e si svolgono online. Il calendario delle prove, con diverse date disponibili nel mese di settembre, e le modalità di prenotazione sono consultabili alla pagina: www.unitus.it/entra-in-unitus/come-iscriversi/test-di-ingresso/

