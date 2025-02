FIUMICINO - Aggiornate le date degli open day nei nidi d’infanzia comunli. Lo comunica il Comune di Fiumicino rendendo note le nuove giornate. Gli eventi si terranno il 27 e il 28 febbraio e il 4 marzo dalle 17.30 alle 19.00. partecipanti avranno l'opportunità di conoscere i programmi, le strutture e i servizi offerti, interagire con il personale e ricevere tutte le informazioni necessarie per intraprendere il proprio percorso.

I nidi dove si potrà partecipare all’open day sono: Piccoli passi, via di Santa Teresa di Gallura 11 (Fregene), Raggio di sole via Nurallao14(Aranova), Il Girasole, via Giuseppe Fontana 27 (Isola Sacra), L’Anatroccolo, via Coni Zugna (Isola Sacra), Isola che non c’è, via di Campo Salino 998 (Maccarese), il Delfino Curioso, via del Perugino 100 (Parco Leonardo), Allegro Ranocchio, via Trincea delle Frasche 5 (Isola Sacra), Il Pagliaccetto, via Torre del Pagliaccetto (Torrimpietra).

Partecipare agli open day è molto importante perchè offrono ai genitori l'opportunità di conoscere la sttuttura, il suo staff e il programma educativo. Questo aiuta a dissipare dubbi e a fornire informazioni dettagliate. Gli open day permettono ai genitori di visitare le strutture, osservare gli spazi dedicati ai bambini e valutare se l'ambiente è adatto alle esigenze del proprio figlio. I genitori possono interagire con gli educatori e porre domande specifiche riguardo all'approccio pedagogico, alla sicurezza e alle attività svolte. Aiutano a prendere una decisione informata riguardo alla scelta dell'asilo nido, fondamentale per il benessere e lo sviluppo del bambino.