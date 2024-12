L’istituto Giovanni Merlini delle suore adoratrici del sangue di Cristo di Viterbo, scuola paritaria dal 29 dicembre 2002, apre ogni anno le sue porte alle famiglie ei bambini, permettendo loro di scoprire la scuola e i suoi valori portanti. Sabato 25 novembre la scuola aprirà le sue porte per una giornata dedicata all’open day. Sarà una giornata speciale che punterà su momenti ricreativi e di socializzazione per far vivere a tutti coloro che interverranno lo spirito di gruppo e lo spirito dell’inclusione, valori portanti della scuola Merlini. L’istituto Merlini è sinonimo di qualità e professionalità nel campo della formazione e dell’educazione. Durante l’Open Day la scuola mostrerà il suo biglietto da visita con la sua offerta formativa, presentando la struttura i suoi spazi e i suoi progetti a tutti coloro che ci verranno a trovare. Da quest’anno la scuola è diventata centro certificatore Trinity sulla competenza e conoscenza della lingua inglese e saranno organizzati corsi aperti a studenti di tutte le età. Saranno rilasciate certificazioni riconosciute dal Miur.