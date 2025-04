LADISPOLI - Porte aperte all’asilo nido comunale. «Un’occasione - spiegano dal Comune - per visitare la struttura di via Luisiana 5, conoscere il personale educativo e ricevere tutte le informazioni utili per l’iscrizione all’anno educativo». L’appuntamento in programma per il 24 aprile dalle 17 alle 19. Dall’amministrazione ricordano inoltre che sono già aperte le iscrizioni per l’anno 2025/2026. Possono accedere bambini dai 3 mesi compiuti entro l’1 settembre 2025 e bambini che non abbiano ancora compiuto i 3 anni entro il 31 dicembre 2025, con attenzione speciale ai bambini con bisogni educativi speciali. La domanda dovrà essere inviata via pec a comunediladispoli@certificazioneposta.it entro il 30 aprile.

